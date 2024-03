Les encodeurs et décodeurs AMX SVSI N3300 offrent un streaming 4K60 H.26x et Dante AV-H, pour une meilleure qualité vidéo localement et un flux vidéo à bande passante plus faible pour la visualisation ou l’enregistrement à distance, lorsque cela est nécessaire. Ils peuvent enregistrer la vidéo sur disque externe USB 3.0 et prendre en charge un réseau haute sécurité.