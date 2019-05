L’application Pro DJ Link Bridge permet de relier le logiciel de gestion de contenus vidéo belge GrandVJ aux régies du fabricant japonais. L’app gère le scratch et assure la synchronisation entre les effets visuels et les performances des DJs. Matériel Pioneer compatible à ce jour : CDJ-TOUR1, DJM-TOUR1, CDJ-2000NXS2 et DJM-900NXS2. ■