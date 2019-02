Les premiers fabricants à adopter TrackDJ sont Pioneer / ShowKontrol et Mixxx, qui permettent à GrandVJ et à GrandVJ XT de suivre le travail créatif en temps réel d’un DJ, qui gagnent ainsi en contrôle sur leurs propres visuels : suivi automatique de la musique jouée en live, synchronisation labiale, sous-titres, etc. Des annonces d’intégration par d’autres fabricants sont attendues. ■