Aube Osmose immersive de la lumière et du son

Scénographe, Julien Voarick s’est vu confier une carte blanche par le gestionnaire du site, avec qui il a déjà travaillé à plusieurs reprises. Son objectif était de créer un événement marquant et accessible librement au plus grand nombre de personnes possible. Il choisit d’utiliser le couloir liant la place des Halles à une vaste allée d’accès au centre commercial. Avec ses 11 millions de visiteurs par an, ce site est classé en tête de la région Grand Est en termes de fréquentation.

Le choix a été dicté par plusieurs critères : d’une part, pour les possibilités scénographiques qu’offre le site et, d’autre part, pour la structure déjà présente, bien pratique pour installer du matériel son et lumière. Nous retrouvons Julien, en compagnie de Loïc Marafini, qui a encodé le show lumière.

Sono Mag : Votre univers de création est principalement axé sur l’image et la lumière. Avec quels éléments un scénographe arrive-t-il lors de ses premiers échanges avec les équipes ?

Julien Voarick : Je réalise un dessin détaillé de la scénographie, propose des types de luminaires à utiliser, en donne la quantité et l’implantation. J’ai ensuite soumis la proposition à Loïc, afin d’avoir son avis de spécialiste pour la lumière.

Sono Mag : Le design retient un seul type de projecteurs. Pourquoi ce choix ?

J. V. : Dans mes designs, on retrouve très majoritairement des bâtons lumineux. Et c’était le concept de ce spectacle. Il nous fallait donc trouver un beam avec trichromie et capable de rester en extérieur pendant toute la durée d’exploitation. Pour des raisons d’impact visuel, je n’imaginais pas utiliser des protections ajoutées à des projecteurs non IP. Des luminaires IP65 s’imposaient donc, et le modèle PR Lighting AlphaBeam Aqua 480 s’est révélé le plus pertinent.