Ayrton Diablo sur scène avec Le Petit Prince

Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry est mis en scène par Stefano Genovese dans une production théâtrale qui a fait le tour de l’Italie en février. Elle arrivera en France et dans le reste de l’Europe en automne prochain. La production aborde des thèmes philosophiques tels que l’amour, l’amitié, le sens de la vie et de la mort, mais le fait d’une manière simple et adaptée à tous les âges. Le concepteur lumière Giovanni Pinna a choisi 18 luminaires Ayrton Diablo pour la mise en scène. Un choix qui a été défini par la nécessité d’un profil motorisé léger, de petites dimensions et performant.