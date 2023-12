Ayrton WildSun K9 wash

Dernier projecteur de la série Multisources 9, le WildSun K9 wash est particulièrement adapté à la télévision, aux événements sportifs, aux défilés de mode ou à tout autre événement prestigieux nécessitant une lumière puissante et de haute qualité ainsi qu’un rendu parfait des couleurs. Équipé de 217 LEDs à haut rendement, ce luminaire est à la hauteur des lampes Fresnel HMI 4000 classiques en termes de puissance pure. Il délivre plus de 60 000 lumens avec une consommation d’énergie réduite de 40 %. Il produit une lumière sans scintillement d’une température de couleur calibrée à 5 700 K et un IRC supérieur à 92. Le WildSun K9 wash rend impeccablement la couleur et le grain de la peau.