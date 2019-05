Le Windshield Rain jacket est une protection antipluie qui permet de couvrir rapidement une bonnette antivent montée sur perche pour la protéger des intempéries. Plus écologique que les sacs en plastique et de taille « moyenne » (40 cm de long), elle convient à la plupart des bonnettes du marché, sèche rapidement et comprend un sac de transport en tissu pour le stockage. ■