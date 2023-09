Devant la statue du cheval nommé Gladiateur, devenu représentative du site de Longchamp, l’équipe Bose Professional (de g. à d.) : Kittry Galas (support études et chiffrages), Jihane Afarriou (support technique après-vente), Sophie Molitor (regional manager EMEA, Benelux, France, Italie, R.U), Édouard Judlin (responsable des ventes Ouest et Paris Ouest), Philippe Lablanche (sales manager), Olivier Hebreard (responsable des ventes Sud-Est), Nicolas Del Grande (BDM conférence unifiée), Julien Coblence (responsable des ventes Nord-Est et Paris Est).

L’hippodrome ParisLongchamp à Paris, connu pour ses courses hippiques, se distingue également par ses installations modernes et ses espaces de réception. Bose Professional, familiarisé avec le site depuis des années, a récemment accueilli ses clients français pour dévoiler ses nouveautés. Parmi elles, la Bose S1 Pro+, un système de sonorisation portable, et les amplificateurs PowerShareX. Une présentation réussie qui consolide la réputation de Bose dans le domaine de la sonorisation professionnelle.

L'hippodrome ParisLongchamp, situé à Paris, est un lieu emblématique des courses hippiques en France. Avec sa piste prestigieuse et ses installations modernes, le site est également doté de salons et salles de réunion privatisables.

Le fabricant Bose Professional connaît bien l’endroit puisqu’il avait, il y a quelques années, travaillé sur l’installation fixe de toutes les zones publiques, puis il y a cinq ans, inauguré la réouverture après des travaux de rénovation et l’installation avec un système de diffusion ShowMatch. C’est donc tout naturellement que la marque avait convié, le 29 juin dernier, ses clients français pour présenter son tout dernier système de sonorisation sans-fil S1 Pro+, sa nouvelle gamme d’amplificateurs adaptables PowerShareX, et exposé ses enceintes multiusage AMM.

Bose S1 Pro+

Ce système de sonorisation portable, sans-fil et léger, intègre une table de mixage trois canaux, des afficheurs OLED et quatre options de positionnement. La S1 Pro+ est simple à configurer, notamment avec les émetteurs HF pour micros et instruments, vendus séparément. Elle peut être intégralement contrôlée avec l’app Bose musique, et la batterie promet jusqu’à 11 heures d’autonomie.

Bose PowerShareX

Les amplificateurs adaptables de la gamme PowerShareX complètent les systèmes de sonorisation Bose Professional. Leur DSP intégré permet un accès à des presets d’optimisation des enceintes. Le logiciel ControlSpace Designer assure une configuration rapide. Il y a trois modèles : PSX1204D, PSX2404D et PSX4804D, tous compatibles réseau. Ils possèdent quatre canaux et proposent une flexibilité sur la répartition de puissance, une connectivité Dante et bien d’autres fonctionnalités. Conçus pour les installations commerciales, les lieux de culte, les centres artistiques, les entreprises, les hôtels, les points de vente/restaurant, ou encore l’éducation, ils sont optimisés pour les systèmes d’installation fixe Bose professionnel et sont dotés de la technologie Powersoft éprouvée.

Les écoutes ont également permis d’apprécier la série AMM et la gamme d’amplificateurs PowerShareX.

Série Bose AMM

Les enceintes multiusage AMM sont polyvalentes et reposent sur une conception coaxiale deux voies, déployables en tant qu’enceintes principales, de retour, ou de rappel. Elles sont équipées d’une technologie exclusive Bose, à savoir un guide d’onde à alignement de dispersion. Elles se composent de deux enceintes large bande et d’un caisson de basse complémentaire, dotés de préréglages inclus dans les processeurs audio. De nombreux accessoires sont disponibles :

pour des systèmes de sonorisation temporaires, les AMM sont compatibles avec les pieds d’enceinte ou avec le mât pour enceinte réglable Bose Sub1/Sub2 ; tandis que pour les systèmes de sonorisation permanents, différents supports sont disponibles pour des installations au mur, ou encore sous des balcons.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.pro.bose.com