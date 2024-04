Les écouteurs Ultra Open permettent d’entendre les sons environnants tout en profitant de contenus audio. Alimentés par un logiciel de traitement des signaux numériques et une unité de mesure inertielle (IMU) intégrée, ils sont classés IPX4 et sont dotés de la Snapdragon Sound Technology Suite, pour le streaming audio. Ils offrent aussi la fonction Google Fast Pair lors de l’appairage des appareils Android et sont compatibles avec le Bluetooth 5.3.

Il est possible de les associer à certaines barres de son et enceintes intelligentes de la marque. Des commandes de volume indépendantes permettent de baisser ou de couper le son de la barre de son tout en gardant les écouteurs aussi forts que nécessaire.