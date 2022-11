Calrec Apollo pour France Télévisions

Équipé par BCE France, France Télévisions vient de lancer son unité mobile dotée d’une console Calrec 72 faders IP ST2110. Le car offre 36 postes de travail, deux régies vidéo indépendantes, une régie audio, des postes de production réglables en profondeur et en hauteur et une capacité de 25 caméras en HD UHD HDR. L’infrastructure audio est au format ST2110 et la capacité comprend, entre autres, 272 entrées micro/ligne, 1 122 voies de traitement et 8 000 canaux entrées/sorties. Une console Calrec R 18 faders, permet un secours éventuel. Les équipements IP reliés au réseau intègrent des monitorings Wohler iAm-MIX8, et 12G-SDI, des switchs Luminex Gigacore 10 et 26i ainsi qu’une matrice d’ordres Clear-Com Omega. ■