Chauvet France distribue ChamSys

Depuis sa création en 2003, la marque ChamSys conçoit des solutions logicielles et matérielles destinées à s’adapter aux attentes des programmateurs et des concepteurs d’éclairage en constante évolution. Contraction de l’anglais « Chameleon Systems », son nom reflète exactement cette volonté.

C’est dans cet esprit d’adaptation que l’entreprise annonce un changement dans sa distribution dans l’Hexagone. Depuis le 1er décembre 2023, elle est représentée par Chauvet France, la filiale du groupe Chauvet qui détient ChamSys depuis son acquisition en 2017. Par cette décision, ChamSys souhaite pouvoir étendre sa capacité à vendre et à entretenir toute sa gamme de consoles sur le territoire français, et notamment la populaire série Stadium déjà adoptée par les utilisateurs et les productions d’envergure. Cet accord de distribution permettra également à ChamSys d’élargir ses programmes de formation en langue française.

En soutien à ce développement, Rémy Rouvoy rejoint Chauvet France en tant que Responsable du Développement Commercial et du Support de ChamSys. Rémy Rouvoy apporte une grande expérience à son nouveau poste, non seulement grâce aux nombreux spectacles sur lesquels il a travaillé personnellement et professionnellement, mais aussi grâce aux postes-clés qu’il a occupés en tant que formateur pour les produits ChamSys dans ses missions précédentes.

« Nous sommes très heureux d’accueillir la marque ChamSys au sein de Chauvet France », déclare Martin Fournier, Directeur Commercial Europe de Chauvet. « Il y a une grande synergie entre nos deux sociétés en termes de philosophie, quant à cette volonté d’amélioration constante et le goût pour l’innovation. ChamSys est une référence en matière de contrôle de la lumière pour les opérateurs du monde entier, et Rémy Rouvoy est un ajout précieux à notre équipe ! Nous remercions l’ancien distributeur Sonoss pour son aide dans la distribution de ChamSys. » Martin Fournier ajoute que Chauvet et ChamSys partagent aussi un engagement commun à fournir un service de qualité à tous les clients. Selon lui, ces derniers trouveront ainsi « une offre complète de solutions éprouvées pour leurs défis techniques ».