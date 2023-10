Chauvet France recrute un(e) technicien(ne) SAV

A Propos

Nous recherchons un(e) technicien(ne) SAV pour rejoindre notre filiale française dynamique et accueillante basée à Chilly-Mazarin (91).

Le rôle est axé sur le service et la réparation des produits du groupe Chauvet. Vous serez sous la responsabilité du Responsable du Service Technique France.

Responsabilités

Réaliser les opérations de maintenance préventive et curative dans un délai rapide tout en assurant une bonne qualité de travail · Créer, gérer et suivre les devis et dossiers SAV dans notre logiciel Service Now · Répondre aux appels téléphoniques et aux emails des clients, commerciaux et filiales européennes · Gérer l’envoi et la réception de matériel dans l’entrepôt · Assurer le support technique des produits de prêts : vérification et maintenance, en lien avec les services administratif et technique.

Qui nous recherchons

Nous recherchons une personne passionnée et motivée, dotée des compétences suivantes :

Expérience de la réparation d’équipements électroniques · Capacité à poser un diagnostic et identifier des pannes dans un système complet (mécanique, électronique et/ou électrique) · Maîtrise des applications Microsoft Office · Autonomie, goût pour le travail en équipe, prise d’initiative, aisance relationnelle, qualité organisationnelle · Anglais technique requis · Compétences en soudure sont un plus.

Qualifications souhaitées

Débutant à Bac +2 en électrotechnique et/ou électronique · Précédente expérience réussie dans l’éclairage de scène et les produits de contrôle.

Ce que nous offrons

Nous proposons un poste en CDI en Essonne du lundi au vendredi · De nombreux avantages comme une mutuelle, une prévoyance et la carte Tickets Restaurant sont mis en place · Salaire motivant selon profil.

A propos de nous

Chauvet est un des leaders de l’éclairage pour le divertissement. Nos produits sont utilisés en festival, pour la télévision, les concerts, théâtres, clubs, et sont conçus par nos équipes aux USA. En tant que fabricant nous accordons de l’importance à l’innovation, la qualité et la proximité avec nos clients et utilisateurs. Dans le groupe Chauvet, on retrouve plusieurs marques : CHAUVET Professional, CHAUVET DJ, ILUMINARC, TRUSST, ChamSys, Kino Flo et Lyntec qui sont distribuées à travers le monde par un réseau de revendeurs professionnels et de distributeurs. Nous sommes une équipe internationale en pleine croissance avec des bureaux à Miami, Las Vegas, Mexico, et des filiales dans plusieurs pays comme la Belgique, l’Allemagne, l’Angleterre et la France, unis par notre passion pour l’éclairage.