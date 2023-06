Clay Paky Arolla Aqua

Doté d’un indice de protection IP66, l’Arolla Aqua est équipé d’une source lumineuse à LED blanche de 900 W

(7 000 K) de 40 000 lm. Il peut concurrencer à la fois les lampes à haute et moyenne puissance (compte tenu de sa petite taille et de son poids). Son faisceau lumineux uniforme est son autre caractéristique clé, sa densité, et l’absence totale de lumières parasites se voient à l’œil nu, et son zoom est réglable sur une plage de 5,5° à 50° (9:1). Grâce à la technologie Go-Bright, il n’y a pas de perte de lumière ou de changement de couleur lorsque des gobos sont insérés dans le faisceau.