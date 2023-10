Clay Paky au Puy du Fou

Le Puy du Fou a choisi les Arolla Profile MP de Clay Paky pour son spectacle « Le Mime et l’Étoile », qui se déroule dans l’ère du cinéma muet en noir et blanc. Maxime Chotard, en charge de la création lumière, a relevé le défi technique d’éclairer précisément les zones d’action sans inonder la scène. Des halos lumineux accompagnent les acteurs et les décors mobiles, intégrant la lumière comme partenaire de jeu. Les Arolla Profile MP ont été sélectionnés pour leur CCT, permettant d’ajuster les blancs en fonction des contenus vidéo. La collaboration entre la lumière et la vidéo a été essentielle pour harmoniser les tons de gris et de blancs. Des Mini-B ont aussi été utilisés pour une intégration optimale dans le théâtre.