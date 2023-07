Clay Paky Sharpy-X-Spot

Le Sharpy-X-Spot est un modèle Sharpy-X-Frame simplifié, avec les mêmes caractéristiques d’éclairage, d’optique et de construction. Il comporte une puissante lampe à arc de 550 W, ce qui rend cette source très lumineuse et promet des couleurs profondes, vives et uniformes, y compris un rouge profond. Si besoin, le module beam shaper – fourni en accessoire – peut être ajouté, transformant ainsi le Sharpy-X-Spot en un Sharpy-X-Frame à part entière ! Le module est automatiquement reconnu par le firmware. Le Sharpy-X-Spot propose un rapport coût/performance très concurrentiel sur le marché.