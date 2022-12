Course gagnée pour Nexo

L’hippodrome de Deauville-La Touques, dans le département du Calvados, a choisi un système Nexo. Installé par Manganelli et conçu à l’aide du logiciel de configuration et de prédiction NS-1 de Nexo, il se compose de dix enceintes Nexo P8 couvrant les tribunes et d’un nombre similaire de P10 couvrant les zones gazonnées situées devant les tribunes jusqu’au bord de la piste. Les enceintes et les supports de montage sont peints dans une couleur personnalisée correspondant à la face inférieure du toit, ce qui permet au système de se fondre parfaitement dans le design du stand. La série P+ a aussi été choisie pour son classement IP54, capable de résister aux intempéries dans un lieu côtier exposé. ■