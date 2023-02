DAP Audio Silent Disco

Ce casque est doté d’une commande de volume intégrée et fonctionne sur trois canaux différents sélectionnables à l’aide d’un commutateur sur l’écouteur. Confortable et isolant des bruits extérieurs, sa charge complète offre une autonomie allant jusqu’à huit heures. Le casque reçoit un signal par le biais de l’émetteur Silent Disco de DAP qui fonctionne aux fréquences comprises entre 863 et 865 MHz.

Un émetteur différent est nécessaire pour chaque canal et les casques et l’émetteur peuvent communiquer à une distance de 450 m. Sont disponibles un chargeur DAP capable de recharger 20 casques simultanément, et un clavier pour le contrôle des LED qui permet de configurer les couleurs des casques en fonction des canaux. ■