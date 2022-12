DSP Calgary pour PK Sound

Le fabricant des line array motorisés a augmenté les performances de ses systèmes de la série Trinity avec l’introduction de préréglages DSP de quatrième génération. Développés en collaboration avec Paul Bauman, Jeremy Bridge, PDG de PK Sound, et certains des meilleurs concepteurs et ingénieurs FOH au monde, les préréglages V4 offrent des niveaux SPL maximum accrus ; une couverture plus fluide sur toutes les configurations horizontales variables symétriques, asymétriques et coniques ; et des outils supplémentaires pour atténuer la pollution sonore. Le résultat représente la prochaine génération de systèmes ligne source en termes de performances associées au contrôle de couverture robotique multi-axe variable. ■