DU NOUVEAU EN MATIÈRE D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Afin d’accompagner la reprise de l’activité économique et de favoriser le maintien dans l’emploi des salariés, le dispositif d’indemnisation de l’activité partielle, dit aussi chômage partiel ou technique, a évolué depuis le 1er juin. Pour les secteurs en reprise d’activité, la prise en charge par l’Etat et l’Unédic des indemnités versées au salarié par l’entreprise pendant les heures non travaillées est passée de 100 à 85 % de l’indemnité versée, toujours dans la limite de 4,5 Smic. Cela ne change rien pour les salariés, qui continueront à percevoir 70 % de leur rémunération brute (soit à peu près 84 % du net). C’est donc l’entreprise qui supportera la différence. Les secteurs du tourisme, de la restauration et de la culture, qui font toujours l’objet de restrictions d’activité, continuent pour le moment de bénéficier d’une prise en charge à 100 %.■