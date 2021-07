ELATION COMPLÈTE SA GAMME CINÉMA ET BROADCAST

Voici KL Par FC, un Par à LED polychrome pour la série KL (Key Light). Idéal pour les plateaux, les tournages et toute production nécessitant une qualité de couleur exceptionnelle, le KL Par FC est une source lumineuse très efficace pour tous les axes. Il abrite un moteur LED RVBMA de 280 W performant, avec une température de couleur ajustable de 2 400 à 8 500 K. Ce dernier permet des couleurs saturées magnifiques et des pastels doux. L’IRC de 92, associé au flux de 11 000 lumens en sortie, équivaut à un Par tungstène 750 W. Les lentilles de 11, 22, 30 et 52° sont faciles à remplacer. Une lentille extra-large 90° et une ovale 23° sont optionnelles. ■