Elation KL CYC

Destiné à l’éclairage des cyclos, des décors, des murs et du sol, le KL CYC est un luminaire à LED conçu pour les designers lumière exigeants. Il est en effet doté d’un réflecteur asymétrique qui permet d’obtenir des mélanges de lumière diffuse, de multiplier les possibilités esthétiques et de couvrir facilement des hauteurs importantes. La source à IRC élevé facilite le réglage plus fin des couleurs. De son côté le système RVBMA permet une correspondance parfaite des couleurs avec les autres appareils des gammes KL et Fuze d’Elation, ainsi que d’ajuster impeccablement la balance des blancs pour la caméra, sans nécessiter de gels ni de filtres.