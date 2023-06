Elation Professional Fuze Wash 500

Elation Professional étend sa série Fuze avec le Fuze Wash 500. Elle est équipée d’une tête mobile à LED Fresnel compacte avec un zoom motorisé d’une plage allant de 10 à 45°. Elle est conçue pour le théâtre, la télévision, les événements et un large éventail d’autres applications d’éclairage de précision nécessitant un champ de lumière doux. Un moteur LED High-CRI utilise cinq couleurs pour une puissance de 500 W composée de sources rouges, vertes, bleues, minthe et ambre. Le moteur RVBMA, est calibré à une température de couleur native de 6 500 K. Les LED assurent une puissance de sortie jusqu’à 17 000 lm et un maximum d’IRC de 92.