Elation Proteus Hybrid MAX

Voici un luminaire hybride puissant, polyvalent et très avancé, dans un design IP66 élégant et plus compact. Le Proteus Hybrid MAX n’est pas seulement plus rapide, plus lumineux et plus résistant que son prédécesseur. Ce véritable hybride beam/spot/wash est doté d’un zoom linéaire de 1,8° à 45°, la gamme la plus étendue de tous les hybrides disponibles sur le marché. Un frost permet d’utiliser l’appareil comme wash à n’importe quel angle de zoom. Sa lampe Philips MSD Platinum FLEX 500 d’une durée de vie allant jusqu’à 4 000 heures produit 22 000 lumens. Sa vitesse est aussi remarquable, tout comme son mélange des couleurs CMJ avec correction CTO.