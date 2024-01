Electro-Voice Everse 8’’

Electro-Voice sort sa première enceinte compacte sur batterie

Le Everse 8 est le système le plus petit, le plus compact de la gamme portable du fabricant.

Il s’agit de la première enceinte nomade sur batterie de la marque. Celle-ci est intégrée au produit et ne se présente pas sous forme d’accessoire optionnel.

Le système peut être utilisé en façade avec son puits 35 mm ou en retour de scène (angle de 55°), ou encore positionné en mode Kickback pour une performance de rue par exemple (angle de 30°).

Introduction

Le Everse 8 vient compléter la gamme portable du fabricant avec ce tout nouveau système compact 8’’, résistant aux intempéries, sur batterie avec mélangeur numérique quatre canaux intégrés. La configuration peut se faire via l’écran LCD et son menu ou à travers l’application EV Quick Smart mobile qui facilite grandement les différents paramétrages.

L’écran LCD donnant accès au paramétrage.

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Le Everse 8 est une enceinte amplifiée deux voies de 27 cm de large par 27 cm de profondeur par 40 cm de hauteur. La caisse en polypropylène est munie d’un capot d’entrée étanche lui permettant de répondre à la norme IP43.

Son poids de moins de 8 kg la rend extrêmement maniable et transportable. La grande poignée supérieure facilite également la manipulation. Un preset est dédié à chaque utilisation. Le Everse 8 embarque un haut-parleur de 8’’ pour le grave, et un dôme en titane de 1’’ (néodyme) pour le médium-aigu, pour une fréquence de raccordement à 2,5 kHz entre les deux haut-parleurs.

On retrouve un montage atypique du pavillon légèrement décalé vers l’avant par rapport au haut-parleur de grave. Il s’agit de la technologie (SST) utilisée par la marque sur de nombreux modèles. Le SST « signal synchronized transducer » consiste à monter le tweeter sur un guide d’onde breveté à directivité constante. Cela permet ainsi d’optimiser l’alignement temporel entre les deux sources et d’utiliser un pavillon plus grand pour améliorer le contrôle de directivité.

Côté pression acoustique, l’enceinte peut atteindre 121 dB SPL à 1 m sur une source de bruit rose. La bande passante est de 60 Hz à 20 kHz à -3 dB.

La dispersion est annoncée à 100° sur le plan horizontal et 100° sur le plan vertical. L’amplification est bien évidemment signée Dynaccord, fabricant d’amplificateurs et de matrices audio du même groupe. Il s’agit d’une amplification active deux voies (Classe D)

qui développe 400 W en crête.