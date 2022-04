Ellipsoïdes IP65 PROLIGHTS

L’EclProfile CT+ IP, un ellipsoïde blanc variable et full colors est conçu pour les applications extérieures comme les tournées, les parcs à thème, les bateaux de croisière et les événements en plein air. Le CT+ IP a les mêmes caractéristiques que sa version d’intérieur, y compris une source LED six couleurs (rouge, vert, bleu, bleu royal, mint et ambre PC), CCT blanc linéaire de 2 800 K à 10 000 K, RVB/CMJ/Contrôle HSI, émulation de tungstène sur la gradation, contrôle de la teinte. La série EclProfile FW IP se décline en trois variantes : une tungstène à 3 200 K (TU), une lumière du jour à 5 600 K (DY) et un blanc variable avec CCT de 2 700 K à 5 600 K (VW). ■