ETC au Prolight+Sound 2023

La marque américaine présentait une sélection de ses derniers projecteurs et consoles lumière, notamment la génération d’asservis High End Systems Halcyon, composée du Gold, du Titanium et du Platinum. On retrouvait aussi la famille ColorSource V, qui offre désormais un modèle Spot et un Fresnel ; le Multiverse sans fil, une dalle LED cinq couleurs alliant pastels doux et couleurs vives ; et le Source 4WRD Color, une version du Retrofit LED couleur dotée d’une luminosité accrue de 36% en blanc chaud. Cette année, ETC soutenait aussi la Journée Futurs Talents, destinée aux étudiants, alternants, et stagiaires, et permettant de réseauter avec les professionnels du métier.