EVOLITE LANCE DES LYRES SUR BATTERIE

Evolite présente, pour la première fois dans l’éclairage professionnel, des lyres entièrement sans fil : la série AIR. Dites au revoir aux câbles et gagnez du temps lors de vos installations, grâce aux fonctions d’émission et de réception du signal DMX sans fil et à l’autonomie de la batterie Lithium-ion de sept à huit heures. L’ajout d’une batterie externe sera possible et vous pourrez obtenir une autonomie de douze heures ! L’écran couleur de chaque lyre vous permettra une navigation simplifiée dans les menus ainsi qu’un suivi du niveau de charge de la batterie. Composée de la Spot 60, la Beam 60, la Wash 710z et la Wash 1910z, la série AIR deviendra votre plus fidèle partenaire.■