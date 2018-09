La société italienne présente son système de diffusion sonore conçu pour s’adapter à toutes les situations et permettre une couverture optimale de l’audience avec l’Horizon VHA (Vertical Horizontal Array). Entièrement polyvalent grâce à ses différentes possibilités d’installation, en mode array vertical ou horizontal, ce système est constitué des enceintes VHA406A, avec quatre HP de 6,5’’ plus un moteur de compression 1,4’’ neodyme pour une dispersion de 90° en horizontal par 20° en vertical. L’amplification, le processing DSP et le système d’accroche embarqués permettent de relier jusqu’à six enceintes avec des angles variables par pas de 5°, et ce de 5° à 20°. Le bas du spectre audio est quant à lui pris en charge par les renforts de graves VHA112SA (12’’) et VHA118SA (18’’) chargés en bass-reflex, et possédant également l’amplification et le processing DSP embarqués.

Mise à jour importante des enceintes d’installation fixe Shadow. Déjà résistante à l’eau et permettant donc une utilisation pour la diffusion en extérieur, l’enceinte Shadow est dorénavant également résistante au feu. Son rôle peut alors être double pour les installateurs en l’utilisant non seulement pour la diffusion traditionnelle, mais également pour assurer la diffusion de messages d’alarmes et d’évacuation dans des conditions extrêmes.

Enfin, FBT annonce la mise à jour de son système de colonnes actives Vertus CLA en lui permettant de prendre la route en application mobile. Ainsi, les Vertus CLA 406.2A et 206A ont été pensées pour la portabilité en incluant des accessoires de montage permettant une installation rapide et intuitive, tout en gardant les mêmes composants audio. Le système dispose dorénavant d’une barre de levage, d’un support pliable d’installation au sol offrant des angles de 0° à 10°, ainsi que d’un élément de couplage pour deux enceintes permettant un choix d’angle de 0° à 20° par pas de 5°, le tout sécurisé par des vis M10, ou des pins rapides optionnelles. De plus, les modèles CLA 803 et CLA 403 viennent compléter l’offre de FBT en matière d’installation en offrant un large panel de possibilités, toujours résistants à l’eau et à la poussière en certification IP55, mais répondant également à la norme EN54-24 concernant les systèmes de diffusion sonores d’alarme et d’incendie. ■