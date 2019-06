FKJ ET ROBE EN TOURNÉE

Pour sa dernière tournée aux Etats-Unis, l’artiste français multi-instrumentiste FKJ (French Kiwi Juice), connu pour sa musique lounge et ses visuels funky, a choisi Stu Dingley pour travailler avec lui sur la conception lumière de son spectacle. Très ouvert aux idées et investi dans la conception visuelle, il a voulu intégrer la lumière à la vidéo dans son show. C’est le MegaPointe qui a été utilisé pour créer des ombres et silhouettes apparentes, offrant une forte luminosité et un coffrage très précis. En fond de scène, le contraste et les jeux d’ombres ont été intégrés à l’image grâce à des rideaux de soie transparents placés devant l’écran vidéo pour y projeter l’éclairage de scène principal, placé devant l’artiste. ■