Gamme SLX-D de Shure

La gamme SLX-D s’enrichit avec le récepteur portable numérique sans fil SLXD5 et l’émetteur numérique sans fil plug-on SLXD3. Le SLXD5 recherche automatiquement la meilleure fréquence et la couple avec l’émetteur grâce à la synchronisation infrarouge. Un écran OLED affiche l’état de la batterie, le niveau audio et la qualité RF, ainsi que l’accordage de fréquence. Les systèmes SLX-D sont compatibles avec l’ensemble d’accessoires rechargeables Shure et peuvent être alimentés et rechargés via USB-C. Le SBC-DC-903, en option, est un adaptateur de batterie qui s’intègre avec le SLXD5 pour une utilisation avec des configurations de distribution d’énergie mobiles.