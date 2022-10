Grand panneau d’éclairage chez Prolight

L’EclPanel TWCXL est un panneau souple LED ultra lumineux avec une grande ouverture lumineuse pour les productions à grande échelle et les applications à longue portée. La source LED RVB + BC de 1 500 W produit plus de 136 000 lumens tout en conservant une grande fidélité des couleurs. L’EclPanel TWCXL est livré avec une gamme complète de tons blancs, de la lumière du jour au tungstène, atteignant une qualité de lumière supérieure avec des valeurs d’IRC, de TLCI et TM-30 élevées. Le panneau a une large gamme de température de couleur de 1 800 K à 20 000 K, des modes de couleur comme HSI, RVBB, gels, émulation de source et coordonnées XY, et est équipé de W-DMX et CRMX. ■