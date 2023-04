La marque berlinoise est officiellement disponible en France. Heinz Electrodynamic Design (HEDD) est un créateur berlinois de solutions de haut-parleurs et de casques. Les produits comprennent des enceintes de monitoring de studio, des subwoofers, des colonnes ainsi que le casque HEDDphone, et sont conçus pour la production musicale, le mastering et la hi-fi.