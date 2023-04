Holocène Festival avec Music Plus et Robe

Pour sa cinquième édition, le festival Holocène a fait son retour du 3 au 4 mars 2023 à Grenoble. Le public a eu le droit à une programmation actuelle avec des artistes comme Niska, Lorenzo, Malaa, Ellen Allien ou encore Feder.

Plus de 25 artistes et 20 000 personnes sur deux jours ont fait le déplacement jusqu’à Alpexpo, le centre d’exposition et de congrès de Grenoble où s’est déroulé l’événement.

Concernant la partie technique du festival, les organisateurs ont fait appel à Music Plus pour concevoir et monter les scènes en les équipant de plusieurs références de la marque Robe Lighting – LEDBeam 350, Spikie, MegaPointe, Spiider et Esprite.