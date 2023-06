Une enceinte complète dans un budget serré

La marque Ibiza Sound est largement distribuée en France. On la trouve à la fois dans les magasins spécialisés et dans les enseignes plus généralistes. Ce sont des produits adaptés au grand public pour plusieurs raisons : prix accessible, simplicité d’utilisation et réponse aux besoins en connectivité.

Présentation

L’Ibiza PORT12UHF-MKII est somme toute assez classique dans la catégorie des enceintes portables, mais elle a la particularité de regrouper la plupart des fonctions attendues pour ce type de produit. L’enceinte est particulièrement légère avec ses 10,9 kg. De plus, son trolley vous évite d’avoir à la porter. Ce type de trolley n’étant pas prévu pour faire du

« hors-piste », évitez tout de même, sur de longues distances, les chaussées mal pavées. Si vous êtes nomade et loin de toute source d’alimentation électrique, l’enceinte fonctionne sur batterie, avec une autonomie annoncée de 7 h.

Le temps de charge n’est pas précisé par le constructeur, nous avons mesuré un temps de charge complète aux alentours des dix heures. Le manuel précise bien que s’agissant d’une batterie au plomb, il est important de ne pas la laisser se décharger complètement, de la faire fonctionner et de la recharger au moins une fois par mois. Le raccordement à une source d’alimentation ne se fait pas classiquement avec un câble d’alimentation de type CEE22. Il faudra utiliser le transformateur d’alimentation spécifique fourni dans le carton. Le modèle présenté ici est équipé d’un haut-parleur de 12’’. L’enceinte existe aussi en version 15’’.

Le bas de l’enceinte est doté d’un puits standard de diamètre 35 mm. Pour la manipulation de l’enceinte lors de la mise sur pied par exemple, cette dernière accueille une poignée sur une des faces latérales. L’enceinte n’est pas vraiment faite pour être utilisée comme retour de scène. Il est possible de la poser horizontalement, mais l’angle obtenu n’est pas adapté à un usage de retour de scène. L’enceinte est fournie d’office avec une housse de protection dotée d’une poche latérale permettant d’y ranger les accessoires.

Micros HF

L’enceinte abrite deux récepteurs UHF. La sérigraphie dans le bas de l’enceinte indique la fréquence porteuse des deux liaisons : 863 et 865 MHz. Le carton contient deux émetteurs :

un émetteur main et un émetteur ceinture destiné à raccorder un micro-serre-tête fourni dans le kit. Le micro-main sera très utile pour la prise de parole de type discours ou annonce. Le micro-serre-tête répond plutôt aux animations qui nécessitent de garder les mains libres : pour les animateurs sportifs par exemple.

Les accessoires fournis avec l’enceinte en font un produit complet

L’émetteur ceinture et le micro-serre-tête sont à manipuler avec précaution, tout particulièrement la tige du micro-serre-tête qui semble fragile. Nous apprécions en revanche l’utilisation du mini-jack à verrouillage à vis qui limite le risque de faux contact et de débranchement accidentel. Les deux émetteurs sont équipés d’un interrupteur sérigraphié On/Off, mais qui s’avère être en réalité un interrupteur à trois positions.

La position intermédiaire active la liaison HF mais sans ouvrir le canal audio. Agissant comme un mute, il n’est pas sérigraphié, ce qui peut être une source d’incompréhension pour l’utilisateur novice. Les deux émetteurs requièrent pour leur fonctionnement deux piles LR06. Sous le clapet du boîtier à pile de l’émetteur ceinture, notre attention est attirée par une sérigraphie indiquant un réglage de gain. En réalité, il n’y a rien dans le trou destiné à accueillir la vis de réglage de gain, nul besoin de s’en préoccuper.