INSTALLATIONS À KITS COMMUNS

One Events Live a conçu l’intégration compre-nant la mise en lumière et sonorisation de plu-sieurs espaces du Pas-de-Calais – La Maison du Marais de Saint-Omer, L’Addict d’Avesnes-le-Comte ou encore un jardin privé à Arras – avec des kits composés des marques JBL, BSS, Crown, Starway, Chromex et Work. « En recen-trant nos activités sur l’intégration, nous avons remarqué qu’un choix sélectif de produits nous permettait d’obtenir les meilleurs résultats, explique l’équipe technique de One Events Live. Avec à son catalogue les marques du groupe Harman et les solutions lumière Starway, Chromex et Work, Freevox propose des solutions professionnelles accessibles. Cette polyvalence de produits facilite notre travail. Ce sont nos produits de confiance. » ■

