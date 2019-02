ISE 2019 – HIGHLITE INTERNATIONAL

STAND : 7-Y190

Infinity exposera la série Furion : trois modèles de lyres spot LED. Le produit vedette sera sans aucun doute le S601 d’Infinity Furion à couteaux de 550 W (photo), capable de morphing et de mouvements numériques de type FX.

Nous retrouverons les projecteurs de théâtre à LED de la gamme Infinity Signature, fruit d’une collaboration avec Robert Juliat. Les écrans LED de DMT Premiere, d’un pitch de pixels de 5,9 à 2,9 Indoor et Outdoor. Showtec propose un washer d’extérieur très puissant, l’Helix S5000 Q4 avec ses 40 LEDs Prolight Opto RGBW 4-en-1 de 10 W et DMX sans fil et IP-65.

La série d’enceintes d’installation XI-MKII équipée de haut-parleurs sur mesure Celestion sera également exposée.