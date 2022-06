ISE 2022 – Blaze audio

PowerZone

Filiale du fabricant danois de modules d’amplification Pascal, Blaze se focalise sur le développement d’amplificateurs « complets ». Dans la gamme PowerZone, nous avons remarqué trois modèles compacts, de 250, 500 et 1 000 W, destinés à l’installation. Ils sont compatibles basse et haute impédance et leur puissance totale peut être ventilée librement vers les sorties. La qualité de fabrication est irréprochable.