ISE 2022 – Yamaha

Adecia

La solution sans-fil Adecia propose des solutions audio intelligentes pour les réunions et les téléconférences. Tous les composants nécessaires à une installation audio sont présents, de la capture de la voix par différents microphones avec technologie DSP en passant par un traitement du son innovant, jusqu’au système d’enceintes actives alimentées par PoE. Le processeur peut gérer de nombreux types de sources, notamment des microphones dynamiques, des entrées/sorties analogiques au niveau ligne, des périphériques USB, des appareils compatibles Bluetooth et des téléphones SIP, s’intégrant ainsi dans de nombreux environnements et plateformes de communication.