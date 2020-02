ISE2020 – ACME

Stand : 5-S140

Solar Impulse est une tête mobile hybride LED puissante et à mélange de couleurs CMJ avec un moteur LED de 1 000 W qui produit une source de 35 000 lumens. Il peut se substituer à tout appareil avec des lampes jusqu’à 1 400 W. Solar Impulse combine les fonctionnalités beam, spot et wash avec un système d’obturation à quatre lames interne dans une unité solidement construite. Le zoom 5-50˚ offre une transition en douceur, tandis que les filtres « frost », moyen et léger, deux prismes superposables et les modes sélectionnables High-Output (CRI = 70) ou High-CRI (CRI = 90) élargissent encore les possibilités créatives de ce luminaire. ■