ISE2023 Electro-voice

Première enceinte sur batterie de la marque, l’Everse 8 se destine à la sonorisation mobile, en face comme en retour. Elle dispose de son app de contrôle et d’un port Bluetooth. Elle délivre 121 dB SPL avec une dispersion de 100 x 100° et une autonomie potentielle de 12 h. Elle comprend un mixeur quatre canaux, des effets et même un suppresseur de larsen. L’ensemble est robuste et élégant.