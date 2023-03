ISE2023 LightShark

La famille des outils compacts de commande de la lumière s’agrandit avec le LS Core IO, déclinaison du Light Shark en version intégration. Doté de connectique RS 232, de ports GPI et GPO, d’une liaison Ethernet, il délivre deux signaux DMX sur XLR5. Le module est compatible avec AMX, Crestron, QSys…

Accompagnant ce produit, le contrôleur mural est relié via Ethernet au logiciel des consoles et restituteur de la gamme Light Shark. Il permet de rappeler simplement des configurations définies. On le trouvera en intégration.

