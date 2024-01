ISE2024 Cornered Audio

7B150

Cornered Audio est spécialisé dans les systèmes sonores esthétiques pour les installations commerciales. Avec une conception triangulaire à 90° brevetée, les haut-parleurs Cornered se montent sur les murs, les plafonds et même dans les coins sans support et avec des connexions de câble cachées. Cette année, la marque profite de l’ISE pour révéler les C15i et LS2.

Le C15i est un subwoofer conçu pour une installation fixe dans les applications SPL moyennes. Tandis que le LS2 est un haut-parleur compact à très haut rendement qui peut être utilisé comme source de ligne et qui offre une qualité sonore Hi-Fi jusqu’à 35 m de distance.