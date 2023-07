John Maier, PDG de Bose Professional

Dirigeant expérimenté de l’industrie audio pro, John Maier a encadré Blue Microphones et a transformé l’entreprise en une marque mondiale d’électronique professionnelle et grand public. Il a aussi contribué à la transformation de Loud Audio en Mackie.

Le nouveau PDG de Bose Professional a exprimé sa satisfaction de rejoindre cette équipe et estime qu’il pourra apporter un point de vue extérieur à l’entreprise. Il a occupé des postes de direction chez Mackie, Blue Microphones, TC Group Americas, Alesis, Guitar Center et Sound Marketing. Maier est titulaire d’une licence et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université luthérienne de Californie et a siégé à de nombreux conseils d’administration.