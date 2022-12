JTSE2022 – APG

Chez APG, une proposition immersive « pas comme les autres », la NESS (Nouvelle Expérience de Son Spatialisé). Gratuite, basée sur des algorithmes de WFS en 2D, sans élévation, son approche est de « démocratiser » la spatialisation sonore. Damien Jacquet, son développeur, présentait une interface graphique intuitive, par glisser/déposer des sources et des points de diffusion sur un plan de la salle.

Le logiciel gère 16 entrées et 32 sorties en natif, sur un ordinateur standard. NESS se télécharge depuis le site Web www.arbane-group.com. Par ailleurs, le fabricant sort de son credo « tout coaxial » pour adopter une conception « avec pavillon », avec la SPOT 2.6 : l’enceinte passive est munie d’un double boomer 6”, et d’un tweeter à compression 1,75” chargé par un pavillon de 70°x50°. De type point source, d’une impédance de 4 ou 16 ohms (puissance admissible 550 W AES, niveau SPL Maxi 131 dB SPL), elle peut s’utiliser par paire, sur pièce de jonction dédiée, et se monte sur différentes fixations. Elle est disponible en version touring ou installation, et faisait sa première apparition en France.

Enfin, on remarquait sur le stand l’amplificateur avec DSP APG DA8, développé en collaboration avec Powersoft, d’une puissance de 4 x 2 kW. ■

L’interface graphique du logiciel de spatialisation APG NESS est intuitive et simple.