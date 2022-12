JTSE2022 – Audeze

Les casques haut de gamme Audeze, plutôt orientés « hi-fi/audiophiles » au départ, connaissent de plus en plus de succès dans les milieux audio professionnels en tant que référence d’écoute de haute qualité. Ils utilisent des transducteurs de technologie Planar Magnetic, dont la membrane est mise en mouvement sur toute la surface et non depuis une bobine mobile centrale. Plusieurs références étaient disponibles à l’écoute sur le stand du distributeur français, Algam, du modèle « d’entrée de gamme » LCD-2 au haut de gamme LCD-5, en passant par le « tout carbone » LCD-XC. ■