JTSE2023 Best Audio & Lighting

Elation Lighting

Le Proteus Hybrid Max est un projecteur disposant de la lampe de l’Excalibur, basé sur un Proteus mais en plus rapide dans toutes ses fonctions. Il dispose d’une certification IP66, d’une puce NFC pour le paramétrer, pour une masse de 36 kg. On y trouve deux roues de gobos, quatre prismes, trois roues d’animation et un zoom de 1,8° à 45°.

La KL Spot IP est une découpe dont le corps est celui d’un Fuze Profile, sans les fonctions de Pan/Tilt. La découpe est IP65.

Le Proteus Odéon dispose du même corps que le Proteus Lucius, avec une LED de 620 W. Il peut atteindre des IRC de 80 en RVB ou de 92 en blanc, avec la possibilité de réaliser un fondu entre les deux systèmes colorimétriques.

Magma Fog IP est une machine à brouillard surpuissante à base d’eau, consommant peu de fluide pour un haut rendement.

Les nodes Netron EP1 – EP2 – EP4 sont des Poe (Power over Ethernet) d’un à quatre univers, disposant de pas de vis pour être installés n’importe où. Ils viennent avec le EN6IP, un node six univers IP65 paré pour tous les temps.