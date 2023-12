JTSE2023 Yamaha

La Stage Pass 100 est la plus petite de sa gamme. Compacte et polyvalente, elle peut être dotée d’une batterie ou non. Elle est équipée de trois entrées : deux combos, une entrée ligne stéréo, et un canal bleutooth. HP de 6,5”.

La DM7 est une console numérique polyvalente. Deux modèles sont disponibles, la dm7 et la dm7 Compact, avec une gestion de 32 entrées pour la plus grande, contre 16 entrées sur la Compact. Un module d’extension DM7-EX est disponible en option sur les deux modèles, avec deux faders assignables pour une meilleure ergonomie en fonction de son application.