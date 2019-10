La Dame de fer s’invite en Alsace

Basé à Gundershoffen, en Alsace, TRS-Sonorisation est historiquement, depuis les années 1970, spécialisé dans la sonorisation des sports mécaniques. Christophe

Gasser, alors âgé de 20 ans, rejoint l’entreprise en qualité de technicien et associé en 2001 lorsqu’elle devient une SARL (puis une SAS en 2019). Autodidacte, il fait ses armes en sonorisant des soirées entre amis.

En venant investir dans du matériel, il rencontre Jacques Burger, gérant de TRS-Sonorisation, qui l’accueille dans l’équipe et le forme à laprofession de prestataire événementiel. L’entreprise investit alors dans du matériel son et lumière pour les entreprises et collectivités et se spécialise dans l’intégration de systèmes. TRS-Sonorisation ne renie pas ses premières amours pour autant ; elle s’occupe toujours de la sono de courses motorisées, comme la finale du Championnat du monde de motocross à Villars-sous-Ecot, ainsi que les spéciales de rallye WRC qui ont lieu en Alsace.

Aujourd’hui, la société s’est beaucoup développée dans le domaine de l’éclairage architectural. Elle illumine d’ailleurs depuis plusieurs années le marché de Noël de la ville d’Haguenau, notamment avec l’installation de 300 projecteurs à LED.

Toujours à la pointe, TRS-Sonorisation va plus loin en proposant à ses clients des projets innovants et originaux. Cela fait cinq ans que la société s’occupe du son et lumière du bal des pompiers d’Haguenau. Les trois années précédentes, des structures de grill de différentes formes, suspendues par une grue, ont été mises en place.