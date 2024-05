Le ColorSource Spot V est doté d’une dalle LED cinq couleurs : rouge, vert, bleu, indigo et lime. Il dispose d’un capteur NFC qui permet de paramétrer le projecteur depuis son téléphone portable, même lorsque le projecteur est hors tension dans son flight-case. Un récepteur Multiverse est intégré pour utiliser la solution DMX sans fil de City Theatrical et une fonction de gestion thermique des LEDs est disponible.

Avec les différentes optiques Source Four, compatibles avec le ColorSource Spot V, il est possible de passer d’une optique à couteaux (fixe ou avec zoom) à une optique Fresnel ou cyclo… Également à découvrir, le ColorSource Spot VXT (version IP), et le ColorSource Spot jr, conçus pour un usage de PC.