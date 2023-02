La vague bleu MIDAS Heritage-D 96:

Retrouvez les lieux et prestataires équipés de la dernière console Midas HD96 sur la carte de France disponible sur le site www.eviaudio.fr. Vous y trouverez également éditeurs Off Line PC et Mac de la dernière version v1.23 ainsi que toutes les ressources pour préparer vos sessions, fiches techniques, contacts et futures dates de formation sur la HD96. Autre bonne nouvelle, le catalogue 2023 EVI Audio est disponible. Déjà distributeur historique de Midas Klark Teknik, EVI devient aussi l’importateur français Pro audio du groupe Music Tribe, complétant ainsi son offre avec l’intégralité des produits d’intégration et concert Sound Lake , Lab Gruppen, Tannoy et Turbosound. ■